أفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، بأن القضاء التركي "قرر حبس 15 شخصًا من بين 34 مشتبهًا فيهم بقضية التجسس لمصلحة إسرائيل".
وكانت قد ألقت قوات الأمن التركية القبض على 33 شخصًا يعملون ضمن خلية تضم 46 شخصًا متورطين في أنشطة تجسس لصالح الموساد الإسرائيلي ضد أجانب يقيمون في تركيا.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، الثلاثاء الماضي، إن قوات الأمن نفذت بالتنسيق مع جهاز المخابرات عمليات متزامنة تم خلالها مداهمة 57 عنواناً في 8 ولايات، انطلاقا من إسطنبول التي شهدت القبض على العدد الأكبر من المشتبه فيهم.
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