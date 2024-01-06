مسؤولون إسرائيليون: نحن على وشك استنفاد محاولات التوصل لاتفاق بشأن الحدود مع لبنان

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم "إننا على وشك استنفاد محاولات التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود مع لبنان".

ولفتوا إلى أن "تقديراتنا بأن حربا قد تبدأ مع حزب الله إذا لم يتم التوصل لاتفاق".

وفي وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان، فيما ينفذ حزب الله عمليات عسكرية ضد مواقع الجيش الإسرائيلي، اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في تصريح من الجبهة الشمالية، "أننا نفضل الحل السياسي على الحل العسكري لكننا نقترب من النقطة التي ستنعكس فيها الساعة الرملية".

وزعم أنّ "الجيش يقوم بعمل عسكري ممتاز ويوجه ضربات لحزب الله"، مشيرًا إلى "الالتزام" بإعادة "الشعور بالأمان لسكان الشمال عبر الوسائل كافة".