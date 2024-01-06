ذكر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، في مقال بجيروزاليم بوست، أنه "لم يقترح أحد تسليم غزة للسلطة الفلسطينية"، وذلك في ظل خلافات إسرائيلية بشأن مسار الحرب على غزة.
ورأى أن "إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو منع نقل السيطرة في غزة إلى محمود عباس كان هزليًا وقد اصطنع نتانياهو خصمًا خياليًا".
كانت هذه تفاصيل خبر لابيد: إعلان نتانياهو منع نقل السيطرة بغزة لمحمود عباس كان هزليًا واصطنع خصمًا خياليًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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