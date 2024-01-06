انت الان تتابع خبر فرنسا: ليس من حق إسرائيل ان تحدد مستقبل غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت كولونا في حديثها مع شبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية الأميركية أن "قطاع غزة "أرض فلسطينية"، وشددت على ضرورة العودة إلى مبادئ القانون الدولي واحترامها".

واعتبرت أن الدعوات المنادية بإعادة توطنين سكان غزة خارج القطاع "تبعدنا عن الحل"، لافتة إلى أن "قطاع غزة والضفة الغربية يجب أن يكونا معا جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية".



كما عبرت عن تأييدها لحل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكدت كولونا أيضا على "التزام بلادها بالسعي لتفادي أي تصعيد جديد للأوضاع من جانب أي طرف، بما في ذلك في المناطق المجاورة مثل لبنان والبحر الأحمر".

يذكر أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش كان قد قال إن "إسرائيل يجب ألا تقبل بوضع يعيش فيه مليونا فلسطيني في قطاع غزة، مضيفا أن عدد الفلسطينيين الذين سيبقون في القطاع يحدد طريقة بحث مسألة اليوم التالي لانتهاء الحرب".

ويبلغ عدد سكان قطاع غزة، وفق أحدث إحصائية للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2.2 مليون نسمة، إلا أن مسألة حكم القطاع بعد الحرب ما زالت نقطة جدل دولية.

