انت الان تتابع خبر بذكرى تأسيسه الـ103.. أرقام عن عدة وعدد الجيش ومقارنته بالدول "المتوترة" مع العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي هذا التقرير، تستعرض الخليج 365 بالأرقام، تصنيف الجيش العراقي بين اقوى جيوش العالم ومايمتلكه من عدة وعدد وماهي نقاط قوته ونقاط الضعف، وكذلك مقارنته مع الجيوش التي يمتلك العراق إشكاليات من نوع ما معه، مثل الجيش الأمريكي الذي لايزال يضرب داخل الأراضي العراقية عناصر من الحشد الشعبي، وكذلك الجيش التركي الذي يتوغل ويقصف الأراضي العراقية باستمرار، بالإضافة الى الجيش الإيراني الذي كان الى وقت قريب يقصف الأراضي العراقية أيضا، فضلا عن الجيش الكويتي الذي يمتلك العراق خلافات حول الممرات المائية وترسيم الحدود أيضا. *تصنيف الجيش عالميا



عالميا، جاء الجيش العراقي في اخر تصنيف لمؤشر غلوبال فاير بور، بالمرتبة 45 من اصل 145 دولة بعدد نقاط تبلغ 0.736، وذلك بانخفاض 11 مرتبة عن تصنيف العراق في 2022، حيث جاء تصنيف الجيش العراقي في ذلك العام بالمرتبة 34 وبعدد نقاط 0.559.

اما في 2021 كان العراق بالمرتبة 57 وبعدد نقاط 0.933، مايعني ان العراق قفز في 2022 بمقدار 23 مرتبة، وتراجع في 2023 بمقدار 11 مرتبة، وتجدر الإشارة الى ان كلما انخفض عدد النقاط وصولا الى 0.000 يكون الجيش مثاليًا، بحسب تنصيف المؤشر.

*تصنيف العراق على مستوى الخليج والشرق الأوسط



على مستوى الخليج جاء جيش العراق بالمرتبة الثالثة بعد الجيش الايراني أولا، والسعودي ثانيا، والعراق ثالثا، ومن ثم الامارات وعمان والكويت والبحرين.

اما على مستوى الشرق الأوسط جاء العراق بالمرتبة السادسة، بعد كل من تركيا أولا، ومصر ثانيا، وايران، والجيش الإسرائيلي، والسعودي خامسا، والعراق سادسا.