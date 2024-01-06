"النشرة": استهداف إسرائيلي لأطراف ميس الجبل ووادي السلوقي وقصف فوسفوري على الخيام

أشار مراسل "النشرة" في الجنوب، إلى أنّ "المدفعية الاسرائيلية تقصف الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل ووادي السلوقي وبلدة حولا". وأفاد بـ"غارة من مسيرة للجيش الاسرائيلي على حي الجامع في بلدة يارون، وهو مكان تكرر استهدافه في الايام السابقة ولا اصابات، بالإضافة إلى قصف فوسفوري إسرائيلي على الخيام".

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