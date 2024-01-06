استشهاد 35 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي استهدف منازل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد 35 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في قطاع غزة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن 18 فلسطينيًا استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في حي المنارة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، لافتًا إلى أن العديد من الشهداء والجرحى لازالوا تحت ركام المنزل المدمر، الذي كان يتواجد فيه العشرات من النازحين من شمال قطاع غزة.

في سياق متصل، استشهد فلسطينيان وجرح عدد آخر في قصف استهدف منطقة أصداء شمال غرب مدينة خان يونس، التي تتعرض منذ عدة أسابيع لقصف إسرائيلي مكثف وعملية توغل للدبابات الإسرائيلية في عدة محاور بالمدينة، مما أدى لاستشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، وتدمير أحياء سكنية كاملة، خاصة في الخليج 365 الشرقية من المدينة، وهي خزاعة ومعن وبني سهيلا ومحيط حي الأمل. وفي وسط قطاع غزة استشهد 15 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على مخيمات البريج والنصيرات والمغازي وسط قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 15 شهيدًا والعشرات من الجرحى وصلوا لمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح اليوم بعد تعرض منازل فلسطينية بمخيمات البريج والمغازي والنصيرات لقصف إسرائيلي مكثف.