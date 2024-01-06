وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في عدد من المستوطنات في الجليل الغربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "صفارات الإنذار تدوي في عدد من المستوطنات في الجليل الغربي".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر رئيس المجلس الإقليمي بالجليل الغربي ميتا آشر، ردا على إطلاق صواريخ صباح اليوم من لبنان، أن "أحداث هذا الصباح في الشمال هي إعلان آخر من حزب الله لحرب من جانب واحد".

وصباح اليوم، أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية قاموا عند الساعة 07:50 من صباح يوم السبت ‌‏06-01-2024 وفي إطار الرد الأوّلي على جريمة اغتيال القائد الكبير الشيخ صالح ‏العاروري وإخوانه الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت، باستهداف قاعدة ميرون ‏للمراقبة الجوية بـ 62 صاروخًا من أنواع متعدّدة وأوقعت فيها إصابات مباشرة ‏ومؤكّدة".

وأوضح الحزب، أن "قاعدة ميرون للمراقبة الجوية تقع على قمّة جبل الجرمق في شمال فلسطين ‏المحتلة وهي أعلى قمّة جبل في فلسطين المحتلة، وتُعتبر قاعدة ميرون مركزًا للإدارة ‏والمراقبة والتحّكم الجوّي الوحيد في شمال الكيان الغاصب ولا بديلًا رئيسيًا عنها، ‏وهي واحدة من قاعدتين أساسيتين في كامل الكيان الغاصب وهما: ميرون شمالًا، ‏والثانية "متسبيه رامون" جنوبًا".