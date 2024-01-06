الهند تأمر بوضع معايير جديدة لتصنيع الأدوية

ابوظبي - سيف اليزيد - أفاد إخطار صادر عن الحكومة الهندية، اليوم السبت، بضرورة أن تضع شركات الأدوية في البلاد معايير تصنيع جديدة هذا العام.

وورد في الإخطار، وهو بتاريخ 28 ديسمبر الماضي «يجب أن تتحمل الشركة المصنعة مسؤولية جودة المنتجات لضمان أن تكون مناسبة للاستخدام المقصود لها، والامتثال لمتطلبات الترخيص وعدم تعرض المرضى للخطر».

وأضاف الإخطار أنه يجب على الشركات تسويق المنتج النهائي بعد إحراز «نتائج مُرضية» في اختبار المكونات.

وقالت وزارة الصحة الهندية، في أغسطس، إن عمليات التفتيش في 162 مصنع أدوية منذ ديسمبر 2022 كشفت عن «الافتقار إلى اختبار المواد الأولية الواردة».

وأضافت الوزارة أن أقل من ربع مصانع الأدوية الصغيرة في الهند، وعددها الإجمالي 8500 مصنع، مطابق للمعايير الدولية لتصنيع الأدوية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.

وذكر الإخطار أن هذه المخاوف لا بد أن تعالجها شركات الأدوية الكبرى في غضون ستة أشهر وأن يعالجها صغار المُصنّعين في غضون 12 شهراً.