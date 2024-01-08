هل ينادى الناس يوم القيامة بأسماء أمهاتهم؟. أمين الفتوى يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - أجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال هل ينادى الإنسان باسم أمه يوم القيامة؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "هذا فيه خلاف بين العلماء فالبعض يرى أن الناس لن ينادوا بأسماء أمهاتهم يوم القيامة وإنما ينادوا بأسماء آبائهم وأنسابهم".

وتابع: "البعض الآخر من العلماءقالوا إن النس سينادوا يوم القيامة بأسماء أمهاتهم لأن هذه الحقيقة الثابتة أن الأم من ولدت، لكن الأمر كله من الغيبات وفيه خلاف بين العلماء".