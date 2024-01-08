أمريكا.. الجمهوري والديمقراطي يقران موازنة الحكومة 2024

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان مكتوب نشره البيت الأبيض، توصل ممثلي الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس إلى اتفاق بشأن إقرار موازنة الحكومة الفيدرالية لعام 2024، وفق روسيا اليوم.



وقال بايدن، إن "اقتراح التمويل من قبل الحزبين الذي وافق عليه القادة في الكونغرس يجعلنا أقرب إلى منع إغلاق الحكومة غير الضروري وحماية الأولويات الوطنية المهمة"، ووفقا له، فإن الميزانية التي خصصها مشروع التمويل تلبي متطلبات البيت الأبيض.

ومن جانبه، أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، الموافقة على الموازنة الحكومية لعام 2024 بقيمة نحو 1.6 تريليون دولار، وقال جونسون في بيان، إنه تم الاتفاق على موازنة الحكومة الأميركية لعام 2024 "بقيمة 1.590 تريليون دولار".

وأضاف أن المبلغ المذكور يتضمن تخصيص 886 مليار دولار لصالح الإنفاق الدفاعي، و704 مليارات دولار لصالح نفقات أخرى.

وكان الخلاف بين أعضاء الكونجرس الجمهوريين والإدارة الأمريكية حول قضايا تأمين الحدود الجنوبية وسياسة الهجرة، إذ يطالب المشرعون بإجراءات أمنية أكثر صرامة على الحدود مقابل الموافقة على تمويل جديد إلى أوكرانيا، وهو ما طلبه في السابق البيت الأبيض والرئيس جو بايدن شخصيا (التمويل).