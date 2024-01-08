نتانياهو من كريات شمونة: سنفعل كل شيء يلزم من أجل إعادة الأمن إلى حدودنا الشمالية وعليهم ألا يعبثوا معنا

اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي نتانياهو في تصريح له خلال تفقده لواء "حيرام" 769" في الشمال انه "سنفعل كل شيء يلزم من أجل إعادة الأمن إلى حدودنا الشمالية وعليهم ألا يعبثوا معنا".

وتلقى نتانياهو تقارير حول أنشطة الفرقة 91 في القطاع الشمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من قائد اللواء 769 المقدم أفراهام مارسيانو.

ولفت نتانياهو الى انه "اخترت القدوم إلى كريات شمونة في اليوم الذي نتعرض فيه للقصف، بالنيران المضادة للدبابات. إنني أقدر بشدة الخدمة التي تقدمونها أنتم وأصدقاؤكم هنا لحماية حدودنا الشمالية ولإرسال رسالة إلى حزب الله".

وتابع :"لقد أخطأ حزب الله الحسابات في حقنا في عام 2006، وحتى اليوم هو يرتكب خطأً كبيراً في تقديره إيانا. لقد ظن أننا "شبكات عنكبوت"، وفجأة رأى يا له من "عنكبوت". فهو يرى هنا قوة هائلة، وتوحيد شعب، وإصرارًا على القيام بكل ما هو ضروري لاستعادة الأمن في الشمال، وأنا أقول لكم: هذه هي سياستي".

وشدد على انه "سنبذل قصارى جهدنا لاستعادة الأمن في الشمال والسماح لعائلاتكم، لأن العديد منكم من السكان المحليين، بالعودة إلى ديارهم بأمان ومعرفة أنه لا يمكن العبث بنا. سنفعل كل ما يتطلبه الأمر. وبطبيعة الحال، نحن نفضل أن يتم ذلك دون حملة واسعة النطاق، ولكن ذلك لن يوقفنا".

واضاف :"لقد ضربنا له مثالا عما يحدث لأصدقائه في الجنوب، وهو ما سيحدث هنا في الشمال. سنفعل كل ما بوسعنا لاستعادة الأمن".