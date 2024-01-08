محافظ جنوب سيناء يوجه العاملين بمجلس شرم الشيخ بالارتقاء بمستوى الخدمات

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد :

أجرى اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، جولة تفقدية داخل إدارات العمل بمجلس مدينة شرم الشيخ ومركز خدمات مصر، يرافقه اللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، لمتابعة سير العمل، والوقوف على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين.

وحرص المحافظ، على متابعة سير منظومة العمل ومتطلبات دعمها وتحسين الأداء بها، خاصة فيما يتعلق ببعض القطاعات الحيوية والمجالات التنموية وآلية تحسين العمل.

وأكد على ضرورة تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستفادة من التحول الرقمي الذي يعمل على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطنين.

وأشار المحافظ، إلى أن مبنى مجلس المدينة الجديد صديق للبيئة، ويعد من المباني الذكية في نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقني والتكنولوجي والرقمنة.

وأعرب العاملون بمجلس مدينة شرم الشيخ، عن تقديرهم لهذه اللفتة الطيبة من قبل المحافظ على الجانب الإنساني والاجتماعي، وما لها من مردود إيجابي على معدل الأداء ومنظومة العمل، مؤكدين على أهمية وضرورة التفاني وبذل مزيد من الجهود من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين.