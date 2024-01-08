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وزارة الصحة بغزة: مستشفيات الجنوب امتلأت ولا يمكنها استقبال مصابين جدد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ندى محرم:

أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول مستشفيات جنوب القطاع لكامل طاقتها الاستيعابية، مشيرة إلى أنها لا يمكنها استقبال المزيد من المصابين.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة، اليوم الاثنين، إن المستشفيات وصلت لكامل قدراتها الاستيعابية في كافة الأقسام والعنايات المركزة، مضيفًا أنها تعاني من تكدس كبير، وصلت لدرجة افتراش مئات الجرحى الأرض في الممرات والساحات.

وأوضح القدرة أن الاحتلال ارتكب 17 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما تسبب في سقوط 510 مصابين واستشهاد 249 آخرين. لترتفع حصيلة العدوان على غزة إلى 29.835 شهيدا ومفقودًا، و58.926 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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