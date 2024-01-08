جالانت: إسرائيل ستنتقل إلى مرحلة حرب طويلة داخل القطاع

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (بي بي سي)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم، أن إسرائيل ستنتقل إلى ما سماها بالمرحلة الثالثة والـ"طويلة" من الحرب على قطاع غزة.

وجاءت تصريحات جالانت هذه، خلال مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، حيث ألمح وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن إسرائيل انتقلت إلى مرحلة وصفها بـ"أقل حدة في القتال" داخل القطاع.

إذ ترتكز تلك المرحلة على "أنواع مختلفة من العمليات الخاصة". وبينما لم يحدد غالانت موعدا للبدء، فقد حذر من أنها ستستمر لفترة طويلة.

وشدد جالانت في تصريحاته، على أن إسرائيل لن تتخلى عن أهدافها المتمثلة في تدمير حركة حماس وإنهاء سيطرتها على قطاع غزة، وتحرير الرهائن الإسرائيليين المتبقين في القطاع.

ولم تعلن إسرائيل رسميا الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب، إلا أن تقارير إسرائيلية تقول إن الأمر سيكون على جدول أعمال لقاءات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم غد الثلاثاء، مع مسؤولين إسرائيليين في تل أبيب، في زيارة هي الرابعة لبلينكن منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

وفيما يتعلق بالجبهة الشمالية، فقد أكد غالانت أن إسرائيل تفضل عدم خوض حرب مع حزب الله اللبناني، مضيفا أنها لن تتردد في القيام بذلك إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يتيح عودة 80 ألف شخص إلى منازلهم بشكل آمن في شمال إسرائيل.