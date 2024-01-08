فادي علامة: اجتمعنا اليوم مع وزير الطاقة لبحث ملف حوض الغدير والفيضانات المتكررة

اشار رئيس لجنة شؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى اننا "إجتمعنا اليوم والزملاء نواب بعبدا مع وزير الطاقة لبحث ملف حوض الغدير والفيضانات المتكررة والبحث في تفعيل الاتفاقية المتعلقة بإنماء ضواحي بيروت والتنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار عبر مجلس الوزراء لتنفيذ الدراسة المتعلقة بالغدير وصولا لإيجاد حل نهائي للتخفيف عن المنطقة والأهالي".

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