الملك الأردني: اسرائيل خلقت جيلا كاملا من الأيتام بسبب الحرب في غزة

اشار الأردني الملك عبد الله الى إن إسرائيل خلقت جيلا كاملا من الأيتام بسبب الحرب في غزة، مضيفا أن نحو 30 ألفا معظمهم نساء وأطفال قتلوا أو فقدوا نتيجة الحرب.
واوضح الملك عبد الله في تصريحات ألقاها في رواندا، إن الدرس الذي يجب استخلاصه هو أن "العدوان العشوائي" الإسرائيلي في غزة لن يضمن أمنها أبدا.
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