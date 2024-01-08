بايدن يعلن أنه يسعى لكي تقلص إسرائيل تواجدها في غزة على نحو "ملحوظ"

اعلن الرئيس الاميركي جو بايدن أنه يسعى لكي تقلص إسرائيل تواجدها في غزة على نحو "ملحوظ". ولفت بايدن الى إنه يعمل مع حكومة إسرائيل لوقف الهجمات في غزة، ويتفهم مشاعر المتظاهرين الذين يريدون وقف إطلاق النار هناك.

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