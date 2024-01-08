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بايدن يعلن أنه يسعى لكي تقلص إسرائيل تواجدها في غزة على نحو "ملحوظ"

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اعلن الرئيس الاميركي جو بايدن أنه يسعى لكي تقلص إسرائيل تواجدها في غزة على نحو "ملحوظ".

ولفت بايدن الى إنه يعمل مع حكومة إسرائيل لوقف الهجمات في غزة، ويتفهم مشاعر المتظاهرين الذين يريدون وقف إطلاق النار هناك.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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