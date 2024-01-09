مطالبات برلمانية للحكومة بتطوير المسرح الرومانى بـ"المنوفية"

القاهرة - سامية سيد - دعت لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب، برئاسة النائبة درية شرف الدين، الحكومة سرعة تطوير المسرح الرومانى بقرية الماى مركز شبين الكوم بالمنوفية خلال النصف الثانى من شهر يناير 2024.

جاء ذلك عقب مناقشة لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حجازى بشأن تأخر البدء فى تطوير المسرح الرومانى بقرية الماى مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وأوضح مقدم طلب الإحاطة أن المسرح الرومانى تم افتتاحه عام 1970 وكان يستخدم كمسرح وسينما صيفى وإقامة العديد من الفعاليات الثقافية التى استهدفت رفع الوعى الوطنى إلا أن المبنى تصدع بسبب زالزال 1992 ومنذ ذلك التاريخ توقفت كافة الأنشطة الثقافية به وهو الآن أصبح مقلب للنفايات.

وأكد على أنه رغم تسلم المقاول للمبنى فى يونيو 2023 بحضور كوكبة من ممثلين عن الهيئة والانتاج الحربى إلا أنه لم تبدأ أية أعمال حتى الآن رغم توافر الاعتمادات المالية للمشروع.

ورد الدكتور هانى كمال رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أنه فيما يخص أعمال تجديد وإحلال قصر ثقافة الماى فقد تم ترسية الأعمال على القومية للإنتاج الحربى بإجمالى مبلغ 59.556.178 جنيه وأن مدة تنفيذ الأعمال تقدر بستة وثلاثين شهرا من استلام الموقع خالى من الموانع والعوائق.