شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الأقباط: ربنا يديم علينا نعمة الأخوة والتكاتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ تهنئة خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، للأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يديم علينا نعمة الأخوة والتكاتف والتلاحم الوطني بين نسيج أبناء الوطن مسلميه وأقباطه، فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال رئيس الشيوخ: "عشنا جميعاً احتفالات مصر والعالم بذكري عيد الميلاد المجيد، أعادها الله على مصرنا الحبيبة، وعلى شعوب العالم أجمع بالسلام والمحبة والإخاء".

وأضاف: "بهذه المناسبة، يسعدني أن أتقدم باسمي واسمكم جميعاً بخالص التهاني وأطيب الأمنيات لقداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولإخواننا الأقباط شركاء هذه الوطن ، متمنياً لهم عيداً سعيداً مباركاً وعاماً يحمل بشائر الخير والأمل في مستقبل أفضل للجميع، وان يديم الله علينا نعمة الأخوة والتكاتف والتلاحم الوطني بين نسيج ابناء الوطن مسلميه وأقباطه ، فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي".

واختتم قائلا: "حفظ الله مصر آمنة مطمئنة، وأدام على شعبها الأمن والأمان، ووفق قائدها لاستكمال مسيرة التطوير والبناء".