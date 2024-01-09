شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الأقباط: ربنا يديم علينا نعمة الأخوة والتكاتف والان مع تفاصيل الخبر
وقال رئيس الشيوخ: "عشنا جميعاً احتفالات مصر والعالم بذكري عيد الميلاد المجيد، أعادها الله على مصرنا الحبيبة، وعلى شعوب العالم أجمع بالسلام والمحبة والإخاء".
وأضاف: "بهذه المناسبة، يسعدني أن أتقدم باسمي واسمكم جميعاً بخالص التهاني وأطيب الأمنيات لقداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولإخواننا الأقباط شركاء هذه الوطن ، متمنياً لهم عيداً سعيداً مباركاً وعاماً يحمل بشائر الخير والأمل في مستقبل أفضل للجميع، وان يديم الله علينا نعمة الأخوة والتكاتف والتلاحم الوطني بين نسيج ابناء الوطن مسلميه وأقباطه ، فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي".
واختتم قائلا: "حفظ الله مصر آمنة مطمئنة، وأدام على شعبها الأمن والأمان، ووفق قائدها لاستكمال مسيرة التطوير والبناء".
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