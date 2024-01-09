شكرا لقرائتكم خبر عن أمين إعلام النواب: الاحتلال يستهدف الصحفيين بغزة لإخفاء جرائمه ضد المدنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قالت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن جريمة الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على مدار 95 يوما ماضيه، ب (1,932) مجزرة، استشهد فيها (112) شهيدا من الصحفيين، هو جريمة إسقاط لصوت الحق لأنهم ناقلو الواقع والحقيقة لما يحدث من جرائم وحشية من قبل الإسرائيليين.

وأكملت في تصريحات خاصة، أن الاحتلال اتخذ مخططا ممنهجا، من أجل استهداف الصحفيين وناقلي الحقيقة من العاملين في المجال الإعلامي لإخفاء جرائمهم الوحشية قبل المدنيين، تلك المجازر راح ضحيتها أكثر من 30,084) شهيدا ومفقودا، بينهم (23,084) شهيدا ممن وصلوا إلى المستشفيات، منهم (10,000) شهيد من الأطفال، و (7,000) شهيدة من النساء، و (326) شهيدا من الطواقم الطبية، و (45) شهيدا من الدفاع المدني، و (112) شهيدا من الصحفيين.

وأشارت إلى أن خطة قوات الاحتلال تستهدف بشكل مباشر الصحفيين والإعلاميين لإخفاء الجرائم الوحشية التي يقومون بها ضد المدنيين العزل من النساء والأطفال ولمنع توثيق جرائمهم التي تهدف إلى إبادة جماعية للفلسطينيين في غزة.

وأكملت النائية هند رشاد أنه لا بد من وجود معاهدات، ومواثيق دولية تحمي الصحفيين من تلك الجرائم التي ترتكب بحقهم، أنهم يقتلون غدرا على الرغم من تعريفهم عن نفسهم بلباس مميز يحمل صفتهم الوظيفيه، ولا بد من محاسبة الاحتلال على تلك الجرائم.