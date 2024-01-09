مصاب بـ"انفصام".. براءة المتهم بقتل جاره داخل مسجد في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

قضت محكمة جنايات المنصورة" الدائرة الثانية"، اليوم الثلاثاء، ببراءة ترزي مصاب بانفصام في الشخصية وعدم المسئولية عن أفعاله، وذلك بعد ورود تقرير مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بحالته الصحية، لاتهامه بالتخلص من جاره داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة، بقرية ميت السودان التابعة لمركز دكرنس محافظة الدقهلية.

وتضمن الحكم، أن المتهم لا يدرك أفعاله ومن ثم برائته من التهمة مع إيداعه مستشفى الصحة النفسية وإعداد تقرير كل 6 أشهر بحالته وعرضه على المحكمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وسام ماهر السيد، وعبدالله عبدالله مطاوع بحبح، والسيد عبده منصور، في القضية رقم 19733 لسنة 2022 جنايات مركز دكرنس، والمقيدة برقم 2581 لسنة 2022 كلي شمال المنصورة.

وكان المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال المتهم "صابر ف.ع" 35 عامًا، فلاح، مقيم بقرية ميت السودان دائرة مركز دكرنس، للمحاكمة الجنائية، لأنه في يوم 9 سبتمبر 2022 قتل المجني عليه الشربيني عوض المتولي، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين" وتوجه إلى حيث ما أيقنه مكان تواجده بأحد دور العبادة، ودلف إليه وظل ماكثًا مراقبًا حركة المجني عليه، وما أن تحقق له مراده استل السلاح الأبيض حوزته من طيات ملابسه وسدد له طعنة استقرت في رقبته تاركًا إياه مضرجًا بدمائه، ومحدثًا ما قد حل به من الإصابات الواردة في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، قاصدًا إزهاق روحه.

كما أحرز بغير ترخيص ودون مسوغ قانوني سلاحين أبيض "سكينتين" والمستخدمتين في الجريمة محل الاتهام، ودنس مبنى معد لإقامة شعائر دينية دور عبادة المسجد الكبير بقرية ميت السودان مركز دكرنس.