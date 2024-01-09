وزير الإسكان يتفقد مشروعي سكن لكل المصريين و"منخفضي الدخل" بالسويس الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، اليوم الثلاثاء، الموقف التنفيذي للوحدات السكنية الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل" بمدينة السويس الجديدة.

رافق الوزير، خلال الجولة، الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمحاسب وائل شعبان، والمهندس أحمد موسى، مساعدا نائبي رئيس الهيئة، والمهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة.

وتفقد الدكتور عاصم الجزار، ومرافقوه، موقع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، حيث يجري تنفيذ 86 عمارة بمحور منخفضي الدخل، كما تفقد نماذج للوحدات السكنية التي تم تشطيبها، موجهًا بالاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، وأعمال الزراعات، والاستغلال الأمثل لفرق المناسيب بالموقع بما يعطي مظهرًا جماليًا لموقع المشروع.

ووجه وزير الإسكان، بضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، لتحقيق الجداول الزمنية، وضغط معدلات العمل بالموقع، وزيادة أعداد العمالة والمعدات للانتهاء من التنفيذ في المواعيد المحددة، والالتزام بأعلى جودة في تنفيذ مختلف مكونات المشروع، بما يحقق جودة الحياة للمواطنين، المستفيدين من المشروع.