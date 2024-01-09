مسؤول إسرائيلي: الأمم المتحدة كرجل سكران يبحث عن الحقيقة في المكان الخطأ

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال ممثل إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، إن الأمم المتحدة كرجل سكران يبحث عن الحقيقة في المكان الخطأ.

وادعى ممثل إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء: "ندخل المساعدات الأساسية للقطاع، لكن حماس هي من تعطل تدفق المساعدات وعلينا التحرك لمواجهة إرهابهم".

ومن جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق صفارات الإنذار في عدد من التجمعات السكنية بغلاف قطاع غزة

وتابع جيش الاحتلال الإسرائيلي: "وزير الدفاع شدد بعد لقائه بلينكن على ضرورة زيادة الضغط على إيران لتجنب تصعيد في المنطقة".

وأوضح جيش الاحتلال: "وزير الدفاع شدد بعد لقائه بلينكن على ضرورة زيادة الضغط على إيران لتجنب التصعيد في المنطقة، كما أننا هاجمنا البنى التحتية العسكرية لحزب الله في جنوب لبنان خلال الساعات الماضية".