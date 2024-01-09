الناطق العسكري باسم سرايا القدس: أسقطنا طائرة استخبارات صهيوينة بسماء خان يونس

اكد الناطق العسكري باسم سرايا القدس، أننا "لا نزال نواصل معركة الصمود في حرب الإبادة المفروضة على شعبنا الأعزل"، معتبرا أن "الشعب الفلسطيني ومقاومته الأبية أقوى وأكبر من كل محاولات التصفية البائسة". واشار الى ان "هدف العدو بالقضاء على المقاومة لم ولن يتحقق ولو استمرت الحرب إلى ما لا نهاية". واعلن اننا "أجهزنا على قوة صهيونية خاصة تحصنت بأحد المباني وحققنا إصابات مباشرة"، مؤكدا اننا "أسقطنا طائرة استخبارات صهيوينة بسماء خان يونس".

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