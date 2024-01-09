استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا، يرافقه قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" اللواء أرولدو لازارو، وجرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وعمل قوات الطوارئ الدولية في الجنوب، إضافة إلى المستجدات الميدانية في ضوء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها على قطاع غزة ولبنان، والسبل الآيلة إلى خفض حدة التوتر على الحدود.

كانت هذه تفاصيل خبر البيسري عرض مع لاكروا ولازارو المستجدات الميدانية وسبل خفض التوتر على الحدود في الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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