اخبار العالم

البيت الأبيض: لا نؤيد وقف إطلاق النار حاليًا في غزة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس جو بايدن متمسك بإبقاء وزير الدفاع لويد أوستن في منصبه حتى نهاية فترته الرئاسية الأولى.

وأوضح كيربي أن لا أحد في البيت الأبيض كان يعرف بإصابة الوزير أوستن بسرطان البروستاتا حتى الثلاثاء 9 يناير.

وأعرب كيربي عن عدم اعتقاد واشنطن بأن إسرائيل تستهدف الصحفيين عن عمد وأنها تدعم حماية الصحفيين في أي مكان بالعالم، موضحا أن الولايات المتحدة لا تؤيد وقفا لإطلاق النار حاليا في غزة.

وأشار كيربي إلى أن روسيا أطلقت عدة صواريخ من كوريا الشمالية على أوكرانيا في 6 يناير الجاري.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا