انت الان تتابع خبر الطلب سيتجاوز العرض.. النفط يعزز ارتفاعه وتوقعات بالوصول لـ85 دولارا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتم تداول خام برنت بالقرب من 78 دولاراً للبرميل، في حين تجاوز خام غرب تكساس الوسيط 72 دولاراً، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".

وقال معهد البترول الأميركي إن المخزونات على مستوى البلاد انخفضت 5.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، مع تراجع المستويات في مركز "كوشينغ" أيضاً.



وذكرت إدارة معلومات الطاقة في توقعات شهرية أن الطلب العالمي سيتجاوز العرض بمقدار 120 ألف برميل يومياً في عام 2024، وتوقعت أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 85 دولاراً في مارس المقبل.