استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - FILE PHOTO: A view shows houses and buildings destroyed in Israeli strikes, in Jabalia in the northern Gaza Strip, October 11, 2023. REUTERS/Anas al-Shareef/File Photo

الخليج 365-واس

استشهد عدد من الفلسطينيين، فيما أصيب العشرات مساء اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف مخيم المغاري وسط قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن أربعة فلسطينيين من عائلة واحدة استشهدوا في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلهم في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصف مخيم النصيرات وسط القطاع، مما أدى لتدمير عدة منازل في المخيم.

من جانبه أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين في قصف استهدف بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، نقلوا لمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.