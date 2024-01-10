خطوات سهلة.. طرق تسجيل قراءة استهلاك عداد الكهرباء عن شهر يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

يبحث مستخدمو العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة عن كيفية تسجيل قراءة عداد الكهرباء لشهر يناير 2024 إلكترونيًا، للحصول على فاتورة تعبر عن استهلاكهم الحقيقي دون أخطاء.

وفى هذا الإطار، حدد جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، طرق تسجيل قراءة عداد الكهرباء لشهر يناير الجاري 2024، حتى يوم 20 من الشهر ذاته، على أن يراعى تثبيت موعد إدخال القراءة شهريا بموعد محدد.

وأوضح جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنّه يمكن إدخال قراءة استهلاك عداد الكهرباء عن شهر يناير 2024 من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم «121»، أو زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لشركة توزيع الكهرباء التابع لها، أو تحميل تطبيق «القارئ الذكي لعداد الكهرباء» واستخدامه لإدخال القراءة الخاصة بك.

ويمكن إدخال القراءة أيضا من خلال خدمة «تسجيل قراءة استهلاك العداد الشهرية» عبر تطبيق هواتف الأندرويد والمتاح في نطاق شركتي القناة ومصر العليا لتوزيع الكهرباء، من خلال الخطوات التالية.

- فتح متجر الأندرويد (Google Play).

- كتابة اسم البرنامج في شريط البحث والضغط على «بحث».

- اختيار البرنامج من قائمة البحث وتثبيته على الهاتف.

- فتح البرنامج واختيار «شركة مصر العليا».

- كتابة البيانات داخل البرنامج والموجودة على الإيصال.

- اضغط على «الحصول على اسم المشترك».

- كتابة قراءة العداد يدوية كما هي في العداد، والضغط على علامة (√).

- إرفاق صورة واضحة للعداد «اضغط موافق».

-في النهاية ستظهر رسالة «تم حفظ القراءة بنجاح».