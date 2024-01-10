افادت قناة "الجزيرة" بأن "وزارة الصحة الإسرائيلية أوعزت لكل المستشفيات الانتقال لحالة الطوارئ تحسبا لاندلاع حرب واسعة".

وفي وقت سابق، أصدر المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، موشي بار سيمان طوف، تعليمات لجميع المستشفيات في إسرائيل، "لتكون قادرة على التحول إلى وضع الطوارئ في غضون 24 ساعة من مطالبتها بذلك".

جاء ذلك بحسب ما أفادت هيئة البثّ الإسرائيلية ("كان 11")، والتي أشارت إلى أن الوزارة، قد أوعزت المشافي "بالاستعداد لاستقبال آلاف الضحايا"؛ كما أوعزت لمشافي شماليّ البلاد، وبخاصّة مشفيَي "زيف" في صفد، و"مركز الجليل الطبي" في نهريا؛ للاستعداد لوضع يكون المشفى فيه بدون إمدادات من المعدات والأدوية والغذاء، لعدة أيام.