بوحبيب: وجود حزب الله على الحدود يفرضه استمرار الاحتلال الاسرائيلي لأراضٍ لبنانية

اشار وزير الخارحية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب لصحيفة "الجمهورية" الى انه "لم نُبلّغ رسمياً من السفارة الأميركية بزيارة للمبعوث الاميركي عاموس هوكشتاين، وننتظر معرفة ماذا يحمل لنا الموفد الاميركي الوسيط"، معتبرا ان "وجود حزب الله على الحدود يفرضه استمرار الاحتلال الاسرائيلي لأراضٍ لبنانية في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وما تبقّى من الغجر".

ولفت بوحبيب الى انه "اذا كانت مهمّة هوكشتاين ترسيم او تثبيت الحدود فقط، فهذا لن يحلّ المشكلة، يجب إظهار الحدود والرجوع الى الخط الاخضر وهو خط الهدنة المرسّم عام 1948، والانسحاب من الاراضي المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ونقطة الـB1 في شمال الغجر او خراج بلدة الماري، وكل المسؤولين في لبنان يتحدثون باللغة نفسها، وحزب الله» لديه الموقف نفسه".

ورأى بوحبيب انّ "اي اتفاق او حل سنصل اليه يحتاج الى وجود رئيس للجمهورية. ونحن سمعنا انّه لن يكون الاتفاق نهائياً الاّ اذا انتهت حرب غزة وتمّ انتخاب رئيس للجمهورية"، وأكّد انّ الحل لن يكون الاّ بتطبيق كل مندرجات القرار 1701.