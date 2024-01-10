إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقربون من نتانياهو في الليكود يبحثون خطة لاستمرار حكومة الحرب في حال استقالة غانتس

افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن أن "مقربين من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في الليكود يبحثون خطة لاستمرار حكومة الحرب في حال استقالة الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس"، مشيرة الى ان "الخطة تشمل استبدال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بوزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان في وزارة الدفاع".

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