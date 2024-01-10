كلاس: من الضروري التنبّه لما تعانيه الادارة العامة من اهتراء وضياع للمسؤوليات

اسف وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس، لما آلت اليه الاوضاع الادارية في الوزارات والمؤسسات العامة. ولفت الى أنّ "من الضروري التنبّه لما تعانيه الادارة العامة من اهتراء وضياع للمسؤوليات، ومن شغور بات يهدّد عشرات المواقع من الفئة الاولى وما دونها".

واكد في حديث لصحيفة "الجمهورية" أنه "بات من الضروري مقاربة هذا الموضوع الخطير من زاوية جديدة، فكيف يمكن ان يكون هناك مبدأ تشريع الضرورة وتعيينات استثنائية ولا يكون هناك اليوم تعيينات ادارية ضرورية؟ بالنظر الى حجم الشغور الاداري الذي ادّى الى الشلل وربما الفراغ في بعض المؤسسات العامة، بعدما بات اكثرية المدراء العامين يمارسون مهماتهم بالإنابة او بالوكالة، وهي عملية تهدّد بفراغ قاتل يمس الكيان الدولتي ويقود الى عدم الحماسة لتحمّل المسؤوليات الملقاة على الأصيل. فأنا في وزارة الشباب والرياضة لديّ فراغ في مديريتي الشباب والرياضة والمنشآت الرياضية، وهي تعيش حالاً من الشلل يقترب من الفراغ الكلي".

واضاف :"انني انادي من بيدهم القرار ليتحمّلوا المسؤولية. فالتعيينات في المواقع الإدارية لا تقلّ أهمية عن المواقع العسكرية والأمنية. وعلينا القيام بها وفق الأصول المعتمدة في أي فئة، علماً انّ الناس تحتاج الى رؤساء الدوائر والفروع من الفئتين الثالثة والثانية مثل وقبل الاولى، وعلينا ملء الفراغات فيها بأسرع وقت ممكن لضمان استمرارية العمل في المرفق العام وديمومة الخدمة التي ينتظرها منا اللبنانيون".