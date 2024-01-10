صحة غزة: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة قتل فيها 147 فلسطينيًا خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة راح ضحيتها 147 شهيدًا و 243 مصابًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، موضحة أن هذا هو ما وصل للمستشفيات فقط.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أضافت الوزارة في إفادة صحفية أن هناك عددًا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لاتستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم نظرا لكثافة القصف الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة أن المعطيات الجديدة ترفع عدد الضحايا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي إلى 23.357 شهيدًا و 59.410 إصابات.