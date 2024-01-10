الخطيب: المقاومة خلفيتها الحفاظ على سيادة لبنان ولغة طمأنة المسيحيين مبنيّة على الطائفية السياسية

أشار نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، في حديث عبر قناة "الجديد"، إلى أنّه "إسرائيل في موقع اعتداء على لبنان، ولغة طمأنة المسيحيين وتخويف الطوائف مبنيّة على الطائفية السياسية".

ولفت إلى أنّ "المقاومة خلفيتها الحفاظ على سيادة لبنان"، موضحًا أنّ "المقاومة لم تكن في أجندتها حسابات سياسية وأجندتها مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية"، مشددًا على أنّ "المقاومة لا تخيف أحدًا".

وأكّد الشيخ الخطيب أنّ "العدو الاسرائيلي هو المعني بتطبيق القرار 1701، وليس من الجائز توجيه هذا الكلام للمقاومة التي تدافع عن أرضنا".