أشار نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، في حديث عبر قناة "الجديد"، إلى أنّه "إسرائيل في موقع اعتداء على لبنان، ولغة طمأنة المسيحيين وتخويف الطوائف مبنيّة على الطائفية السياسية".
ولفت إلى أنّ "المقاومة خلفيتها الحفاظ على سيادة لبنان"، موضحًا أنّ "المقاومة لم تكن في أجندتها حسابات سياسية وأجندتها مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية"، مشددًا على أنّ "المقاومة لا تخيف أحدًا".
وأكّد الشيخ الخطيب أنّ "العدو الاسرائيلي هو المعني بتطبيق القرار 1701، وليس من الجائز توجيه هذا الكلام للمقاومة التي تدافع عن أرضنا".
كانت هذه تفاصيل خبر الخطيب: المقاومة خلفيتها الحفاظ على سيادة لبنان ولغة طمأنة المسيحيين مبنيّة على الطائفية السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.