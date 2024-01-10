الجيش الإسرائيلي يعترف بأنه دهس جثة ناشط فلسطيني في طولكرم جنوب الضفة

أعلن الجيش الإسرائيلي إن إحدى آلياته دهست "عن غير قصد" جثة ناشط فلسطيني خلال عملية لاعتقال ناشط في إحدى أحياء مدينة طولكرم في جنوب الضفة الغربية المحتلة.

ولفت الجيش الإسرائيلي الى إن "مركبة العمليات التي تظهر في الفيديو أرسلت لإخراج القوة التي تعرضت لإطلاق نار كثيف ودهست جسد الناشط دون قصد". ووقعت الحادثة في ضاحية إكتابا بشمال شرقي طولكرم.

وأظهر مقطع تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي إطلاق قوات إسرائيلية النار على مجموعة من الشبان من بينهم القتلى الثلاثة، قبل أن تقوم إحدى الآليات العسكرية الإسرائيلية المشاركة في العملية بدوس جثة أحدهم مرتين. ولم يظهر هذا الفيديو وقوع اشتباك مسلحة لكنه أظهر سقوط بندقية من أحد الشبان.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية دانت عملية دهس جثمان شاب بعد قتله وإثنين آخرين مساء الإثنين، ووصفتها بأنها "جريمة مركبة ووحشية" بعد تداول أشرطة فيديو تظهر قيام عربة عسكرية بدوس جثة أحدهم.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، قتل أكثر من 330 فلسطينيا بنيران الجيش أو المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، وفقا لأرقام وزارة الصحة.