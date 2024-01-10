دريان بحث مع سفير قطر الأوضاع اللبنانية والعربية

التقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، مع سفير قطر في لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، والوزير المفوض علي المطاوعة، وجرى البحث في الأوضاع اللبنانية والعربية، وتعزيز التعاون بين لبنان وقطر.

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