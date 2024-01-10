رئيسا الصين وفنلندا أجريا "حوارًا بناءً" بشأن خط أنابيب غاز تحت الماء تعرّض لأضرار

أجرى رئيس فنلندا ساولي نينيستو ورئيس الصين شي جينبينغ "حوارًا بناءً" يتمحور على خط أنابيب غاز تحت الماء، تعرّض لاضرار جراء حادثة سابقة، على ما نقلت الرئاسة الفنلندية.
وذكرت الرئاسة الفنلندية، في بيان، أنّ "الرئيسين أشارا إلى حوار بنّاء بين البلدين في شأن حادثة خط أنابيب بالتيك كونيكتر".
وأرجعت الشرطة الفنلندية التسرب من خط أنابيب الغاز الذي أُغلق في الثامن من تشرين الأول بفعل الحادثة، إلى مرساة تابعة لسفينة شحن صينية.
وفي نهاية تشرين الأول، قالت شرطة فنلندا إنها تجري تحقيقاً يتعلق بسفينة ترفع علم هونغ كونغ وتحمل اسم "نيونيو بولار بير"، تحرّكت في نفس الوقت والمكان اللذين سُجلت فيهما "حادثة خط أنابيب الغاز".
وقال رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو آنذاك "نتعاون مع الصين لتحديد دور هذه السفينة الصينية التي كانت موجودة في مكان" وقوع الحادث.
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