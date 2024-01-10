الجيش: تعرض دورية لإطلاق نار أثناء عملية دهم في حي الشراونة – بعلبك وتوقيف مواطن في الخضر

اعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه في بيان، بانه بتاريخ 10 / 1 / 2024، نفذت وحدة من الجيش عملية دهم منازل مطلوبين في حي الشراونة- بعلبك، وأثناء ذلك تعرّض عناصر الدورية لإطلاق نار من قبل المواطن (ح.ج.) المطلوب لارتكابه جرائم قتل وإطلاق نار، فردّوا بالمثل، ما أدّى إلى إصابة المطلوب، ونُقل إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة.
كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة الخضر – البقاع المواطن (ح.ح.) لإقدامه على الإتجار بالدراجات النارية المسروقة، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية وعددًا من الدراجات النارية المسروقة.
وقد سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
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