العدوان على غزة.. حصيلة الضحايا ترتفع والاحتلال يرتكب مجزرة في مستشفى شهداء الأقصى

المنامة - ياسر ابراهيم - مع دخول العدوان على غزة يومه الـ96، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة من القطاع، مخلفاً وراءه عشرات من الشهداء والجرحى، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية بفعل شحّ المواد الطبية والمساعدات الغذائية.



مجزرة في محيط مستشفى شهداء الأقصى



قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن الجيش الإسرائيلي "قصف منزلا مأهولا ملاصقا لمستشفى شهداء الأقصى، ما أسفر عن استشهاد وإصابة 40 شخصا".



وأضاف المكتب في بيان، أن استهداف هذا المنزل "جاء في منطقة قال عنها الجيش إنها منطقة آمنة، عبر بياناته الكاذبة في استمرار لحالة التضليل والكذب التي يمارسها".



وأوضح أن هذا الاستهداف يؤكد "عدم وجود مكان آمن في قطاع غزة كما يدعي الاحتلال". كما ندد باستمرار "المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني"، مطالبا العالم بـ"وقف حرب الإبادة الجماعية في غزة".

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 115



أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 115 صحفيا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد ارتقاء الزملاء أحمد بدير وشريف عكاشة وهبة العبادلة".



وفي بيان سابق، قال المكتب الإعلامي إن "الصحفي بدير الذي يعمل بمؤسسة بوابة الهدف، استشهد في قصف الاحتلال لمنزل ملاصق لمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (وسط قطاع غزة)".



147 شهيدًا و243 مصابًا في غزة خلال 24 ساعة



قالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 147 شهيداً و243 مصاباً خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.



وبحسب الصحة فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 23.357 شهيداً و59.410 مصابين.

- تمكنت طواقم الدفاع المدني منذ ساعات ليلة أمس حتى صباح اليوم من انتشال 5 شهداء نتيجة استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو جراد في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.



- أصيب ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي لمجموعة من المدنيين في منطقة بطن السمين جنوبي خانيونس.



- استشهد 3 فلسطينيين في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مزارعين بمنطقة المطار شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.



- أصيب عدد من الفلسطينيين جراء استهداف قوات الاحتلال سوق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



- استهدف قصف مدفعي إسرائيلي محيط مطار غزة المدمر، شرقي رفح، ومخيمي المغازي والبريج، وسط القطاع.



- انتشلت جثامين 5 شهداء من جنوب حي الزيتون، شرقي مدينة غزة، بعد قصف شنته آليات ودبابات الاحتلال التي توغلت في محيط دوار الكويت.



- انتشلت طواقم الدفاع المدني عدداً من الشهداء والجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في جباليا، شمال قطاع غزة.



- أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد الصحافية هبة العبادلة وابنتها في قصف إسرائيلي استهدف منزلها في مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

المصدر: وكالات