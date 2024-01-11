الشرطة الباكستانية: مقتل مرشح بالانتخابات الباكستانية بعد إطلاق النار عليه

اعلنت الشرطة الباكستانية إن مرشحا بالانتخابات العامة قُتل بالرصاص في إحدى جولاته الانتخابية اليوم الأربعاء، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم مالك كليم الله، المرشح المستقل لمجلس إقليم خيبر بختون‭‭ ‬‬خوا.

واوضح قائد شرطة إقليم وزيرستان الشمالية روهان ذيب خان لـ "رويترز" إن "كليم الله هوجم خلال حملة من باب إلى باب".

ومن المقرر إجراء الانتخابات بالبلد الآسيوي المضطرب سياسيا واقتصاديا في الثامن من شباط المقبل وذلك بعد عدة تأجيلات. وأصدر مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي قرارا غير ملزم بتأجيل الانتخابات مجددا مرجعا ذلك إلى مخاوف أمنية وشتاء قارس في المناطق الشمالية.