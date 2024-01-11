الهلال الأحمر الفلسطيني: ستة شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مركبة إسعاف في دير البلح

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الأربعاء، استشهاد ستة أشخاص بقصف إسرائيلي لمركبة إسعاف تابعة لها وسط قطاع غزة بينهم 4 من أفرادها.



وقالت الجمعية، في بيان: "6 شهداء حصيلة استهداف الاحتلال مركبة إسعاف الهلال الأحمر في دير البلح، بينهم أربعة من طواقم الجمعية".



وأوضحت الجمعية أن الشهداء هم "سائق الإسعاف يوسف أبو معمر، والمسعف فادي المعني، ومستجيب أول إسلام أبو ريالة، والمصور المتطوع فؤاد أبو خماش".



وتابعت: "بالإضافة إلى إصابتين كانتا في مركبة الإسعاف واستشهدا جراء الاستهداف".





بدروه استنكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدحانوم غيبرييسوس، استنكر الحادثة وشدد على ضرورة وقف العنف والهجمات على المنشآت الصحية والمدنيين.



ودعا"تيدروس" في بيان على منصة "إكس"، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار.



ولأكثر من مرة، استهدف الجيش الإسرائيلي مركبات ومقرات تتبع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وللمؤسسات الصحية العاملة في قطاع غزة.



وخلال الحرب المتواصلة في غزة، استهدف الجيش الإسرائيلي العديد من المنشآت الطبية وسيارات الإسعاف، وكانت في البداية تستهدف بشكل أساسي المنشآت الطبية شمال ووسط القطاع، ثم انتقلت إلى المؤسسات الواقعة جنوبا مع اتساع رقعة المعارك البرية بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة مع حركة "حماس" مطلع ديسمبر الماضي.



ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الاول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 23 ألفا و357 قتيلا و59 ألفا و410 مصابين معظمهم أطفال ونساء، و"دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​



المصدر: يمن شباب نت + الأناضول

