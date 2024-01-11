"الأرصاد" عن طقس الأيام المقبلة: اضطراب بالملاحة وأمطار ورياح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت الأرصاد، عبر بيانها على "فيسبوك"، إن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشهد عدد من الظواهر الجوية المختلفة، منها اضطراب الملاحة البحرية اليوم الخميس، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة بدءًا من السبت القادم.

ويرصد "الخليج 365"، حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة، كما يلي:

حالة الطقس الجمعة 12 يناير 2024

قالت الأرصاد، إن حالة الطقس الجمعة 12 يناير 2024، تشهد شبورة مائية تبدأ من الرابعة صباحًا وتستمر حتي التاسعة، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت الهيئة، أنه تسقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأشارت إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد، على فترات متقطعة.

حالة الطقس السبت 13 يناير 2023

وأوضحت الأرصاد، أن حالة الطقس السبت القادم 13 يناير، تشهد أمطارًا متوسطة بنسبة حدوث 60 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة، أنه يتواجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأحد 14 يناير 2023

وأوضحت الأرصاد، أن حالة الطقس الأحد القادم 14 يناير، تشهد أمطارًا متوسطة بنسبة حدوث 40 إلى 70 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة إلى، تواجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

ولفتت إلى، وجود اضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح تكون من 50 إلى 70 كم/س، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3.5 متر.

حالة الطقس الإثنين 14 يناير 2023

وأوضحت الأرصاد، أن حالة الطقس الإثنين 15 يناير 2023، تشهد أمطارًا خفيفة بنسبة حدوث 30 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

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