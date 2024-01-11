أفادت قناة "الجزيرة"، عن مقتل الصحفي محمد الثلاثيني جرّاء قصف إسرائيلي على منزله في مدينة غزة. وأمس، قتل الجيش الإسرائيلي في قصف على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة الصحفي فؤاد أبو خماش. يُذكر أنّ عدد الصحفيين الذين فقدوا حياتهم جرّاء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الفائت، تخطّى مجموع الصحفيين الذين قتلوا بالعالم عامي 2021 و2202، حيث بلغ نحو 115 منذ بدء الحرب.

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