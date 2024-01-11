عمليات التجارة البحرية البريطانية: أشخاص اعتلَوا سفينة قبالة سواحل عُمان ولا نستطيع التواصل معها

أكّدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنّ "هناك بلاغًا بشأن اعتلاء أشخاص لسفينة قبالة سواحل عُمان، ولا نستطيع التواصل معها".
وفي وقت سابق، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عن تلقي تقرير عن حدث على بعد 50 ميلًا بحريًا شرق سواحل عُمان.
ولفتت إلى أنّ "سلطات عُمان تحقق في الحادث وننصح السفن بالحذر وإبلاغنا بأي نشاط مشبوه".
وتواصل القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" في تنفيذ هجمات ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلي، في ردّ على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة.
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