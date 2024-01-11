أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، عن اعتقال 35 شخصًا من المؤيدين للانتحاريين في هجمات كرمان، والتي أوقعت أكثر من 100 قتيل، قرب مرقد القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
وأكّدت، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية- إرنا، أنّ "ملاحقة عدد من قادة ومخططي عمليات كرمان الإرهابية مستمرّة في الخارج".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الاستخبارت الإيرانية أعلنت اعتقال 35 شخصًا من المؤيدين لمنفذي هجمات كرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.