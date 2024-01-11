وزارة الاستخبارت الإيرانية أعلنت اعتقال 35 شخصًا من المؤيدين لمنفذي هجمات كرمان

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، عن اعتقال 35 شخصًا من المؤيدين للانتحاريين في هجمات كرمان، والتي أوقعت أكثر من 100 قتيل، قرب مرقد القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وأكّدت، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية- إرنا، أنّ "ملاحقة عدد من قادة ومخططي عمليات كرمان الإرهابية مستمرّة في الخارج".