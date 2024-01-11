حصل إشكال أمام الباحة الخارجيّة ل​مصلحة تسجيل السيارات​ (النافعة) في مدينة ​صيدا​، تخلّله تلاسن وتضارب بالأيدي بين أصحاب مكاتب السّوق، على خلفيّة الدّخول بانتظام للكشف على المحرّكات وتسجيل السّيّارات في النافعة. وعلى الأثر تدخّل رئيس المصلحة في صيدا عمر وهبة، معلنًا تعليق العمل بسبب ما حصل.

كانت هذه تفاصيل خبر تعليق العمل في مصلحة تسجيل السيارات في صيدا بسبب إشكال تخلله تلاسن وتضارب بالأيدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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