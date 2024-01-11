هاشم من طهران: كل ما يرتكبه العدو الاسرائيلي يُمثّل الإرهاب الدولي المنظّم

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، أنّ "قضية فلسطين هي المبتدأ والخبر في رحلة الصراع مع العدو الصهيوني، وعلى أساسها تتوسع الدائرة وتطول، وليس من الصدف أن يتوّسع العدوان والاجرام اغتيالا وعدوانا وارهابا من سوريا إلى بحر اليمن إلى بيروت وضاحيتها، وإلی کرمان وصولًا الى العراق وقلب بغداد".

كلام هاشم جاء خلال مشاركة الوفد النيابي اللبناني والمؤلف من النائبين قاسم هاشم وحسن فضل الله في اجتماع لجنة فلسطين للجمعية البرلمانية الاسيويّة المنعقدة في العاصمة الإيرانية طهران.

ورأى أنّه "أصبح واضحًا أنّ ما رفع من وتيرة الهمجية والعدوان هو الدعم الذي يحظى به الكيان الصهيوني أميركيًّا وأوروبيًا، وصمت حتى التخاذل آسيويًا عربيًا وإسلاميًا".

ولفت إلى أنّ "العدو الاسرائيلي لم يكتفي باحتلاله لأرضنا، فتمادی باستهدافه المدنيين اطفالًا ونساء وشيوخًا ورجالًا اشداء والاماكن السكنية وصولًا إلى العاصمة وضاحيتها واغتياله قادة من المقاومة الفلسطينية، فكل ما يرتكبه العدو الاسرائيلي بكل اشكاله والوانه يمثل الارهاب الدولي المنظم".