يعقوب: هوكشتاين يحمل مقترحات إسرائيلية والذين سيلتقيهم لا يملكون أي قرار في مواضيع البحث

أشار رئيس حركة "النّهج" النّائب الأسبق ​حسن يعقوب​، إلى أنّ "المبعوث الأميركي ​آموس هوكشتاين​ الّذي ينتظره المسؤولون، هو إسرائيلي الجنسيّة ويحمل مقترحات إسرائيليّة". وأكّد، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "الّذين سيلتقيهم لا يملكون أيّ قرار في مواضيع البحث، والموقف الواضح المعلَن من أصحاب القرار ألّا تفاوض قبل وقف العدوان"، سائلًا: "لماذا إذًا استقباله، ولماذا وصمة العار في هذا التّوقيت؟ أم أنّ نصاب التّمديد جاهز للخدمة عند الطّلب؟".

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